        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri KEİ Genel Sekreteri Comanescu'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çağrısı:

        GÖKHAN ÇELİKER / AYBÜKE İNAL KAMACI - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Büyükelçi Lazar Comanescu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 20:13 Güncelleme:
        Comanescu, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Comanescu, başından beri bu savaşın "kuruluşun hedefleriyle uyuşmadığını" vurguladıklarını, kendisinin de bunu vurgulamaya devam ettiğini söyledi.

        Comanescu, "Bu savaşın sona erdirilmesi gerektiği mesajını her fırsatta iletmeye çalışıyoruz." dedi.

        - "Kuruluş, faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalışıyor"

        Bu zor duruma rağmen kuruluşun faaliyetlerini sürdürmeye devam etmeye çalıştığını ve bazı önemli kararlar aldığını belirten Comanescu, bölgedeki ekonomik işbirliği için umutları koruma anlamında bazı ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

        Comanescu, Türkiye'nin KEİ dönem başkanlığında yeni bir ekonomik gündemin oy birliğiyle kabul edildiğini anımsatarak, işbirliği için öncelikli eylem alanlarını belirlediklerini ifade etti.

        KEİ'nin bölge için önemine işaret eden Comanescu, bunun gelecekte nasıl daha işlevsel hale getirileceğine ilişkin Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere üye ülkelerde bir farkındalık oluştuğuna dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

