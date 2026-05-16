        Kumluca'da evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi

        Kumluca ilçesinde, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik öncesi eğitim programı gerçekleştirildi.

        Giriş: 16.05.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, aile günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen programda çiftlere yönelik bilgilendirme yapıldı.


        Programda konuşan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, "Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" sloganıyla hayata geçirilen projenin, aile kurumunun oluşmasındaki önemine dikkati çekerek, ailelerin huzur ve mutluluğunun devletin huzur ve mutluluğunun teminatı olduğunu söyledi.

        Evlilik hazırlığında olan gençlere tavsiyelerde bulunan Güneş, "Aile ve evlilik hayatı çok önemlidir. Öncelikle iki kişinin bir araya gelerek bir hayat ortaya koymaları ve bunu yaparken, empati yapabilmeleri, bu hayatın daha doğru ilerlemesine olanak sağlayacaktır. Devletimiz her alanda olduğu gibi, aile kurulması konusunda da gereken her türlü desteği veriyor. Sizlere mutlu bir hayat diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun." dedi.

        Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu da, evlilik öncesi destek projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.


        Eğitimde, evlilik öncesi ve sonrası süreçler, aile hukuku, aile içi iletişim, aile kurumunun temel dinamikleri ,aile hayatı, akrabalık bağları, sağlık yönetimi gibi konular aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

