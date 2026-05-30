Manavgat'ta ters dönen aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde taksiyle çarpıştıktan sonra ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu. Sorgun Mahallesi istikametinden Side istikametine seyreden 07 J 0369 plakalı taksi, Adnan Menderes Caddesi'ndeki kavşakta 07 RT 907 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, yaralanan olmadığı öğrenildi.

