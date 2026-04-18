MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, basına düşen bazı belediyelerdeki rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve imar rantı üzerinden menfaat temininin ahlaki ve milli beka sorunu olduğunu belirterek, "Yolsuzluk, devletle millet arasındaki güven bağını çürüten ahlaksız bir ihanettir." dedi.



Durmaz, partisinin Manavgat'taki otelde düzenlediği "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın açılışında, uluslararası sistemin çok boyutlu dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.



Küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiğini, ekonomik, siyasi ve askeri rekabetin daha belirgin hale geldiğini ifade eden Durmaz, emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını korumak adına açıktan müdahaleleri, doğrudan operasyonları tercih ettiğini dile getirdi.



Çevrede yaşanan krizler, istikrarsızlıklar ve güvenlik tehditlerinin Türkiye'nin iç ve dış politikasında dikkatli, kararlı ve öngörülü yaklaşımı zorunlu kıldığını vurgulayan Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya konulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle devlet projesine dönüşen "Terörsüz Türkiye" vizyonunun toplumsal huzurun, milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesini hedefleyen kardeşlik projesi olduğunu anlattı.



Burada asıl meselenin iç cepheyi tahkim etmek, milletin birlik ve beraberliğini güçlendirmek, terörün istismar alanlarını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirten Durmaz, iç cephesini tahkim etmiş, köklü devlet geleneği ve sarsılmaz milli birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu fırtınalı coğrafyada emin adımlarla yoluna devam edeceğini, hiçbir emperyalist gücün yolundan döndüremeyeceğini vurguladı.



- "Belediye bütçeleri, bir siyasi partinin, bir zümrenin, bir çevrenin değildir"



Durmaz, Türk kültür ve medeniyetinde şehircilik anlayışının, insan onurunun korunduğu, sosyal adaletin gözetildiği, çevrenin ve tüm canlıların muhafaza edildiği yaşam alanı olduğunu vurguladı.



MHP'nin de kadim Türk şehircilik geleneğinin en yetkin temsilcisi olduğunun altını çizen Durmaz, üretken belediyecilik ufkuyla şehirleri imar, inşa ve ihyaya devam ettiklerini söyledi.



Belediyeler ve şehirlerin yeni ve çok boyutlu risklerle karşı karşıya bulunduklarına dikkati çeken Durmaz, risklerin önceden tespiti, yapı stokunun gözden geçirilmesi, sağlıksız yapılaşmanın önlenmesi ve kentsel dönüşüm süreçlerinin kamu yararı gözetilerek yürütülmesinin önem arz ettiğini dile getirdi.



Belediyeciliğin temel sorunlarına bakıldığında önem arz eden bazı konu başlıklarının öne çıktığına işaret eden Durmaz, "Bunlardan özellikle büyükşehir statüsündeki şehirlerimizde giderek derinleşen yetki karmaşası, kurumsal verimsizlik, kaynak israfı ve yönetim ahlakındaki aşınma ilk akla gelenlerdir. Büyükşehir sisteminde yetki revizyonu şarttır." diye konuştu.



Durmaz, bir diğer hususun da kaynak israfı ve yönetim ahlakındaki aşınma olduğunu söyledi.



Belediye bütçelerinin yetimin hakkı olduğunu vurgulayan Durmaz, şöyle konuştu:



"Bu kaynakları hoyratça harcamak, sadece bir hata değil aynı zamanda büyük bir vebaldir. Dolayısıyla belediye bütçeleri, bir siyasi partinin, bir zümrenin, bir çevrenin değildir. Doğrudan doğruya aziz milletimizin alın teriyle oluşmuş kamu kaynağıdır ancak bugün hepinizin malumu olduğu üzere birçok belediyede gösteriş odaklı projeler, ihtiyaç dışı harcamalar, şatafatlı ve bir o kadar pahalı organizasyonlar, verimsiz iştirakler, plansız yatırımlar sebebiyle ciddi bir kaynak israfı yaşanmaktadır. Belediye başkanı o şehrin emin kişisidir. Şehri bütün değerleriyle mukaddes bir emanet olarak görüp sahiplenmelidir. Günümüzde hemen her gün basına düşen, ekranlarda yer alan rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, imar rantı üzerinden menfaat temini gibi sorunlar, bize göre yalnızca hukuki değil aynı zamanda ahlaki ve milli bir beka sorunudur çünkü yolsuzluk, devletle millet arasındaki güven bağını çürüten ahlaksız bir ihanettir."



- "Sadece bugünün değil yarınların da sorumluluğunu taşıyoruz"



Durmaz, yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini güçlendirmek adına genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların günün şartlarına göre yeniden değerlendirilmesinin zaruri olduğunu söyledi.



MHP'nin yerel yönetim anlayışının adı olan üretken belediyeciliğin, bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim ilkesi üzerine inşa edildiğine dikkati çeken Durmaz, bu anlayış doğrultusunda görev yapan belediyelerin yalnızca fiziki hizmetler üretmekle kalmadıklarını, aynı zamanda sosyal belediyecilik uygulamalarıyla toplumsal dayanışmayı güçlendirdiklerini kaydetti.



Durmaz, "Özellikle kamu kaynaklarının korunması, israfın önlenmesi ve kamu malının titizlikle muhafaza edilmesi noktasında gösterilen hassasiyet, yerel yönetimlerimizin en önemli sorumluluk alanıdır ve bu konuda en başarılı belediyeler de Milliyetçi Hareket Partili belediyelerdir. Bu çerçevede belediyelerimizin kamu yönetimi anlayışımızın temelini oluşturan 'tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruma' konusundaki kararlı duruşunu yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Sadece bugünün değil yarınların da sorumluluğunu taşıdıklarının altını çizen Durmaz, atılan her adımda, alınan her kararda milletin emanetine sahip çıkmak, gelecek nesillere daha güçlü şehirler bırakmak zorunda olunduğunu söyledi.



Durmaz, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki menfur saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

