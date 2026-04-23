SOLOTÜRK, Antalya'da gösteri uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Antalya Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik için Konyaaltı Sahili Olbia Meydanı önünde toplanan vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi.



Antalyalılar ve turistler, sergiledikleri akrobatik hareketlerle unutulmaz bir deneyim sunan gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.



Yaklaşık yarım saat süren gösteriyi izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.







