Ardahan'ın yaylaları baharla canlanmaya başladı
Türkiye'de, kış aylarının en uzun ve sert geçen illeri arasındaki Ardahan'da, havaların ısınmasıyla yaylalar canlandı.
Göle ilçesinde aylarca kar altında kalan yaylalarda, eriyen kar sularıyla birlikte baharın izleri görülmeye başladı.
Kardelenler ve kır çiçekleriyle renklenen çayırlarda kuş sesleri yeniden duyulurken, küçük su yatakları da oluştu.
Yüksek kesimlerde kar örtüsünün yer yer etkili olduğu Samandöken Yaylası'nın eteklerinde ise bahar manzaraları hakim oluyor.
Çakırüzüm köyü çevresinde de çiçek kümeleri yer alırken, ineklerin mendereslerin etrafında otlaması güzel görüntüler oluşturdu.
Söz konusu bölgeler, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.
