Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor

Ardahan'da üniversite öğrencileri, 20-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Firefighter Challenge Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları Yarışması" için hazırlıklarını sürdürüyor.





Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yarışma öncesinde yoğun tempoda antrenman yapıyor.



Öğrenciler, yarışmada yer alacak parkurların benzerlerinde çalışarak afet ve acil durumlara müdahale becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.



Dayanıklılık, hız, koordinasyon ve ekip çalışmasının ön planda olduğu hazırlıklarda öğrenciler; ekipman taşıma, engel geçişi, hortum açma ve kurtarma etaplarında prova yapıyor.



Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, AA muhabirine, yarışmanın gençlere afetlerde zamana karşı yarışma ve hızlı müdahale bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi.



Etkinliğin öğrencilerin müdahale becerilerini geliştirmesine katkı sunduğunu belirten Özçelik, benzer organizasyonlarda yeni başarılar hedeflediklerini ifade etti.



Özçelik, yarışmanın üniversiteler arasında afet yönetimi ve itfaiyecilik alanında deneyim paylaşımına da katkı sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

