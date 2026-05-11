        Ardahan Haberleri Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor

        Ardahan'da üniversite öğrencileri afet spor oyunlarına hazırlanıyor

        Ardahan'da üniversite öğrencileri, 20-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek "Ulusal Firefighter Challenge Üniversiteler Arası Afet Spor Oyunları Yarışması" için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Ardahan Üniversitesi Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yarışma öncesinde yoğun tempoda antrenman yapıyor.

        Öğrenciler, yarışmada yer alacak parkurların benzerlerinde çalışarak afet ve acil durumlara müdahale becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştiriyor.

        Dayanıklılık, hız, koordinasyon ve ekip çalışmasının ön planda olduğu hazırlıklarda öğrenciler; ekipman taşıma, engel geçişi, hortum açma ve kurtarma etaplarında prova yapıyor.

        Göle Nihat Delibalta Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğretim Görevlisi Erol Özçelik, AA muhabirine, yarışmanın gençlere afetlerde zamana karşı yarışma ve hızlı müdahale bilinci kazandırmayı amaçladığını söyledi.

        Etkinliğin öğrencilerin müdahale becerilerini geliştirmesine katkı sunduğunu belirten Özçelik, benzer organizasyonlarda yeni başarılar hedeflediklerini ifade etti.

        Özçelik, yarışmanın üniversiteler arasında afet yönetimi ve itfaiyecilik alanında deneyim paylaşımına da katkı sağlayacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

