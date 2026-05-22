Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yerini doluya bıraktı. Dolu, özellikle Ardahan-Çamlıçatak kara yolunun Kampüs mevkisinde yoğunlaştı. Yağış nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Dolu, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

