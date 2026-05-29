        Artvin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan işçiler kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Gün içerisindeki aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Çavuşlu köyündeki derenin debisi yükseldi.

        Derenin bir süre sonra taşması sonucu çay bahçesinden dönen 4 tarım işçisi yolda mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Artvin İl Özel İdaresi ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi.

        İş makinesi desteğiyle yürütülen çalışmada, işçiler kepçeye bindirilerek güvenli bölgeye taşındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

