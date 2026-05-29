Artvin'de derenin taşması sonucu mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Artvin'in Hopa ilçesinde sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu mahsur kalan 4 tarım işçisi kurtarıldı. Gün içerisindeki aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Çavuşlu köyündeki derenin debisi yükseldi. Derenin bir süre sonra taşması sonucu çay bahçesinden dönen 4 tarım işçisi yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Artvin İl Özel İdaresi ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. İş makinesi desteğiyle yürütülen çalışmada, işçiler kepçeye bindirilerek güvenli bölgeye taşındı.

