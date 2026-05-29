AK Parti Aydın İl Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Aydın İl Teşkilatı düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi.



Partinin il binasındaki programda, AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem partililerle bayramlaştı.



Burada konuşan Sarıbaş, Müslüman coğrafyalarındaki vatandaşların bayramı zulüm altında geçirdiğine dikkati çekti.



Çerçioğlu da Kurban Bayramı boyunca 200 personelle sahada görev yaptıklarını belirtti.



Vatandaşların hizmet noktasında ihtiyaç duymaları halinde kendisine ulaşabileceklerini ifade eden Çerçioğlu, kişisel cep telefonu numarasını kamuoyuyla paylaştı.



Erdem ise partililerin bayramını kutladı.



Programa, ilçe belediye başkanları da katıldı.

