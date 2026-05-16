AK Parti'li Erdem'den, Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'a destek açıklaması

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, bazı sosyal medya ve haber sitelerinde AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş hakkında yer haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.



Erdem, yazılı açıklamasında Sarıbaş'a yönelik iddiaların mesnetsiz olduğunu ifade ederek, siyasi etik ve hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.





Söz konusu paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını aktaran Erdem, "Milletvekilimizin şahsını, ailesini ve evlatlarını hedef alan hiçbir somut delile dayanmayan söylem ve haberlerin toplumsal vicdanda karşılık bulması mümkün değildir. Siyasi etikle, ahlakla ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

