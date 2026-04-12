        AK Parti'li Mehmet Erdem'den tescil açıklaması

        AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, vakıf yoluyla ortaya çıkan ve zaman içerisinde kamu kurumlarının mülkiyetine geçen taşınmazların yeniden ait oldukları vakıflar adına tescil edildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Erdem sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın yalnızca belediyelerle sınırlı olmayıp Hazine, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ile birlikte Ziraat Bankası, Türk Telekomünikasyon A.Ş, PTT ve çeşitli kamu kurumlarının mülkiyetindeki taşınmazları da kapsadığını ifade etti.

        Türkiye'de 1190 eserin aynı şekilde tescil edildiğini kaydeden Erdem, "Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi önemli yapılar bu sürecin dikkat çeken örnekleri arasında yer almaktadır. Konya'da bulunan Sanayi Mektebi ile 'Eski Tekel Binası' olarak bilinen taşınmazların vakıfları adına tescil edilmesi de uygulamanın somut örneklerindendir." ifadelerini kullandı.

        Erdem çalışmaların amacının vakıf eserlerinin uygun şekilde korunmasına yönelik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

        "Aydın ili Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan, tapunun 2198 ada 1 parselinde kayıtlı, bina vasıflı ve korunması gerekli kültür varlığı niteliğindeki taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Ayşe Hanım Binti Mehmed Paşa Bin Derviş Vakfı adına tespit ve tescil edilmiştir. Söz konusu taşınmazın mülkiyeti Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne geçmiştir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD ve İran anlaşamadı!
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Trump: Hürmüz'ü temizlemeye başlıyoruz
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 6 yeni gözaltı!
        Macaristan'da kritik seçim
        Meteoroloji'den zirai don uyarısı! Sabah saatlerine dikkat!
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Tedesco'dan sakatlık açıklaması!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        Bu acıya yürek dayanmaz
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Kayseri'de Fenerbahçe şov!
        Iğdır'daki kavga 2 can aldı
        Fatih Tekke'den penaltı isyanı!
        'Dünyanın 4. büyük deniz filosuna sahibiz'
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Trabzonspor'a Alanya çelmesi!
        İbrahim Tatlıses ameliyat oldu
        "Askeri İHA pazarının üçte ikisi Türk firmalarının elinde"
        Serdal Adalı'dan sert sözler!

