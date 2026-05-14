Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında annesinin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 02:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 14 yıl önce kaybolan gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden aralarında annesinin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyanın, alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden açılmasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden Aktepe'nin annesi G.Ç, komşusu S.Ö. ile 2 kişi tutuklandı.

        Gencin öldürülmesi iddiasıyla yakalanan diğer şüphelilerden baba, dayı ve diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2012 yılında kaybolan ve takipsizlik kararı verilen dosyayı 9 ay önce yeniden açmıştı.

        Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
        "İsrail ile gizli iş birliği affedilemez"
        "İsrail ile gizli iş birliği affedilemez"
        Fransa'da şampiyon PSG!
        Fransa'da şampiyon PSG!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda finalde!
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        JD Vance'ten İran'a dair açıklama
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Fatih Tekke: Kupayı çok fazla istiyoruz!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        Belediye başkanına yumruklu saldırı
        "Bizi engellemek istediler!"
        "Bizi engellemek istediler!"
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        39 il için sağanak uyarısı
        39 il için sağanak uyarısı
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Çerçioğlu: "Aydın'a yeni eserler kazan...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Çerçioğlu: "Aydın'a yeni eserler kazan...
        Bozköy yolunda 'obruk' oluştu
        Bozköy yolunda 'obruk' oluştu
        Efeler Belediyesi personeli hayatını kaybetti
        Efeler Belediyesi personeli hayatını kaybetti
        Anne cinayetindeki 'kanlı mont' detayı düğümü çözdü Tutuklanan şüpheli: "Ka...
        Anne cinayetindeki 'kanlı mont' detayı düğümü çözdü Tutuklanan şüpheli: "Ka...
        Annesini odunla başına vurup öldüren şüphelinin arkadaşı da tutuklandı
        Annesini odunla başına vurup öldüren şüphelinin arkadaşı da tutuklandı
        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu öğretmen ve 6 öğrencisi yaralandı
        Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu öğretmen ve 6 öğrencisi yaralandı