Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

        Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde çalışan F.K. ile Mehmet Can Tülübaş arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, av tüfeğiyle Tülübaş'a ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülübaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı F.K, polis ekiplerince yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

