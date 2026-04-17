Aydın'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinde çalışan F.K. ile Mehmet Can Tülübaş arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, av tüfeğiyle Tülübaş'a ateş etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan ve ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Tülübaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı F.K, polis ekiplerince yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

