Aydın'da otomobil ile minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. A.S'nin kullandığı 34 AFE 114 plakalı otomobil, Kuşadası-Selçuk kara yolu Kuştur mevkisinde, Z.C. idaresindeki 35 AKY 835 plakalı minibüsle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

