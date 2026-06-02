Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 21:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kezban Nur Karakaya'nın (29) kullandığı 20 ASB 838 plakalı otomobil, Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile yanında bulunan Özlem Erişkin (30) ağır yaralandı.

        Ambulansla farklı hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        Montella HT Spor'a konuştu: İlk hedefimiz gruptan çıkmak!
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        "Transferleri açıklamaya başlayacağım!"
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        Fenerbahçe'den Lewandowski ve Conte bombası!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Karısını odunla döverek öldürdü!
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Türkan'ın ölümünde korkunç görüntü! Balkonda asılı kalıp düştü!
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar yüzde 45'e ulaştı
        Dörtyol Köprülü Kavşağı'nda çalışmalar yüzde 45'e ulaştı
        Aydın'da maki yangını; 40 dekar alan zarar gördü
        Aydın'da maki yangını; 40 dekar alan zarar gördü
        Didim'de trafik kazası: 1 ölü
        Didim'de trafik kazası: 1 ölü
        Almanya'nın Laubach kenti ile Didim arasında 'kardeş şehir' bağları güçleni...
        Almanya'nın Laubach kenti ile Didim arasında 'kardeş şehir' bağları güçleni...
        Didim Belediyesi, Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı'na katıldı
        Didim Belediyesi, Kıyı Kentleri Politikaları Çalıştayı'na katıldı
        Didim'de ilaçlama çalışmaları yeniden başladı
        Didim'de ilaçlama çalışmaları yeniden başladı