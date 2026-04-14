        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Kuşadası'nda denizde kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı

        Kuşadası'nda denizde kimyasal sızıntı tatbikatı yapıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, denizde meydana gelebilecek kimyasal sızıntılara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

        Giriş: 14.04.2026 - 17:13 Güncelleme:
        Ege Port Limanı'nda, yaz sezonunda yaşanan yoğun deniz trafiğinde meydana gelebilecek bir kaza veya kimyasal sızıntıya anında müdahale edebilmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kuşadası Liman Başkanlığı ekiplerince tatbikat gerçekleştirildi.

        Tatbikatta senaryo gereği, limanda yakıt alan gemiden kimyasal sızıntı olması nedeniyle deniz yüzeyinde oluşan kirliğin yayılmaması ve deniz canlılarına zarar vermemesi için müdahalede bulunuldu.

        Hazırlanan eylem planı çerçevesinde, Kuşadası Ege Port Limanı tarafından çevre birimi başta olmak üzere tüm ilgili departmanlar harekete geçirilerek lojistik, güvenlik ve diğer destek unsurlarıyla iletişim kuruldu.

        Sızıntı olan gemi, bariyerlerle çevrilerek sızıntının yayılması engellendi. Ardından, kirliliği toplama aşamasına geçilerek sıyırıcı adı verilen araçlar denize indirildi ve deniz yüzeyinden toplanan kirlilik depolama tanklarına aktarıldı.

        Atıkların, lisanslı atık alım tesislerine gönderilmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

        Tatbikatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, Kuşadası Liman Başkan Vekili Önder Eyigün ve Kuşadası Gümrük Müdürü Ayşe Arslantaş da izledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Gülistan Doku soruşturmasında gözaltı işlemleri tamamlandı!
