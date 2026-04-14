Nazilli'de firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından hakkında 33 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç'nin (48) Esenköy Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.Ç. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.