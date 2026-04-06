Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 37 düzensiz göçmen ile 6 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, Cunda Adası girişinde 37 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        Düzenlenen operasyonda, düzensiz göçmenler ve 6 insan kaçakçısı yakalandı.

        İnsan kaçakçılarına ait araçlarda yapılan aramalarda lastik bot, motor, içi benzin dolu yakıt tankı, 3 akü, 5 bot şişirme pompası, 2 bot küreği, botlarda kullanılan 9 zemin tahtası, 134 bin 350 lira ile 2 bin 100 dolar ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 insan kaçakçısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        37 düzensiz göçmen ise İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        Sun Tzu’ya göre kim kazanıyor ?
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Dehşet ilanlarında 38 şüpheli adliyede!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Park yeri kavgasında kızının yanında öldürüldü! Katilin ifadesi ortaya çıktı!
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        Tarım alanlarındaki kaçak yapılar yıkılacak
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Anne ve 2 oğluna 'Yan bakma' dayağı!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Kanlı mirasta kardeşini 5 kurşunla öldürdü! Savunması şaşırttı!
        Mina İpek 2 oldu
        Mina İpek 2 oldu
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!
        Okan Buruk'tan takıma mesaj!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" 2 yaşına girdi
        Türkiye'nin ilk tüp tayı "Balat" 2 yaşına girdi
        Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu göreve başladı
        Burhaniye'de Müftü Tüfekçioğlu göreve başladı
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle arazileri sular bastı, rögarlar taştı
        Balıkesir'de sağanak nedeniyle arazileri sular bastı, rögarlar taştı
        Ayvalık'ta kaçak içki ve uyuşturucudan 2 tutuklama
        Ayvalık'ta kaçak içki ve uyuşturucudan 2 tutuklama
        Balıkesirspor Play-Off'a abone
        Balıkesirspor Play-Off'a abone
        Tomruk yüklü TIR dorsesi alevel alev yandı
        Tomruk yüklü TIR dorsesi alevel alev yandı