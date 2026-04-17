Balıkesir'de çekici ve üzerindeki otomobil yandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde seyir halindeki bir çekici ile üzerinde taşıdığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Kazdağları'ndan geçen kara yolunun Hanlar mevkisinde seyir halinde olan 10 AJL 348 plakalı çekicinin üzerinde taşıdığı plakasız otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Alevleri fark eden ismi henüz öğrenilemeyen çekici sürücüsü, aracı yol kenarına durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.





Çekiciye de sıçrayan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.



Ekiplerce kontrol altına alınarak söndürülen yangında, çekici ile üzerindeki otomobil tamamen yandı.



