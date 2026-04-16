        Balıkesir'de iş yerine açılan ateş sonucu bitişikteki mekanda yemek yiyen akademisyen öldü

        Balıkesir'de iş yerine açılan ateş sonucu bitişikteki mekanda yemek yiyen akademisyen öldü

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen öğretim görevlisi seken kurşunun isabet etmesi sonucu öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

        O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

        Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

        Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

