Balıkesir'de Kazdağları Milli Parkı'nın büyük bölümü ziyarete kapatılıyor

Balıkesir ve Çanakkale il sınırları boyunca uzanan Kazdağları Milli Parkı’nın Edremit Körfezi’ne bakan bölümüne girişlerin 15 Haziran’dan 30 Eylül’e kadar kısıtlanacağı bildirildi.



Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 2026/1 sayılı kararı doğrultusunda, yaz döneminde oluşabilecek orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Kazdağları Milli Parkı'na giriş kısıtlamasına gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Alınan tedbirler kapsamında, milli park sınırları içindeki belirli koruma ve gezi alanları dışındaki tüm güzergahlar ve mevkilerin 15 Haziran'dan itibaren halkın girişine kapatılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yasak kararı, Kazdağı Göknarı Tabiat Koruma Alanı başta olmak üzere Beypınarı, Düden, Kirsealan, Tavşanoynağı, Çamlıbel, Tahtakuşlar, Akyer, Güre Kavurmacılar ve Zığındere mevkileri dahil yaklaşık 19 bin hektarlık geniş bir ormanlık sahayı kapsıyor."



- Belirlenen günübirlik alanlar yasaktan muaf tutulacak



Milli Park bünyesindeki koruma ve yangın tedbirleri dışındaki sosyal alanların ise ziyarete açık kalacağının bildirildiği açıklamada, "Buna göre, Kazdağları Milli Parkı içerisindeki Yayla Çadırlı Karavanlı Kamp Alanı, Hasanboğuldu Günübirlik Kullanım Alanı, Pınarbaşı Günübirlik Kullanım Alanı ve Cam Seyir Terası, alınan bu yasak kararından muaf tutularak vatandaşların kullanımına açık kalmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.



Yetkililer, yangın riskine karşı alınan bu tedbirlere vatandaşların hassasiyetle uyması ve belirlenen alanlar dışındaki ormanlık sahalara kesinlikle girmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

