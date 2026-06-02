Balıkesir'de otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Mert Ali G. idaresindeki 10 ASG 378 plakalı otomobil, Vasıf Çınar Caddesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.



Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Mert Ali G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Zeki Ö. ise yaralandı.



İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücünün cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yaralı Yusuf Zeki Ö. de aynı hastaneye kaldırıldı.



Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

