Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'de otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 10:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mert Ali G. idaresindeki 10 ASG 378 plakalı otomobil, Vasıf Çınar Caddesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sürücü Mert Ali G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Zeki Ö. ise yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan sürücünün cesedi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Yaralı Yusuf Zeki Ö. de aynı hastaneye kaldırıldı.

        Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Travis Scott'tan açıklama
        Travis Scott'tan açıklama
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Muallimköy ile Gebze kavşakları yönünde onarım çalışması
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        Ehliyetsiz sürücü durağa daldı! 1 ağır yaralı var!
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        İçinde çocuk olduğu zannedilen balon ülkeyi paniğe sürükledi
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Hans 31,9, Hasan 42,4 saat çalışıyor
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"
        "İran ile olası barış anlaşması askeri zaferden daha iyi"

        Benzer Haberler

        Havran'da öğretmenlere yapay zeka atölyesi Eğitimde etik ve dijital materya...
        Havran'da öğretmenlere yapay zeka atölyesi Eğitimde etik ve dijital materya...
        Havran yolunda trafik kazası: 2 yaralı
        Havran yolunda trafik kazası: 2 yaralı
        Kurban Bayramı, Ayvalık-Midilli hattında turizmcilerin yüzünü güldürdü
        Kurban Bayramı, Ayvalık-Midilli hattında turizmcilerin yüzünü güldürdü
        Edremit'te dolunay ve Ulu Cami buluşması görsel şölen sundu
        Edremit'te dolunay ve Ulu Cami buluşması görsel şölen sundu
        Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, tarlasını sürerken vefat etti
        Bisikletiyle umreye giden Fahrettin Şener, tarlasını sürerken vefat etti
        Edremit'te Dünya Süt Günü'nde çocuklara çiftlikte uygulamalı eğitim
        Edremit'te Dünya Süt Günü'nde çocuklara çiftlikte uygulamalı eğitim