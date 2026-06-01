        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

        Balıkesir'de otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 09:18 Güncelleme:
        Menderes Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilden kedi sesi duyan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit İtfaiye Gerup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ulaştığı araç sahibinin kaputu açmasıyla başlayan kurtarma çalışmasında, yavru kedi motor bloğunun iç kısımlarına kaçtı. Mama verilerek ve basınçlı hava tutularak çıkarılmaya çalışılan kedi, bir süre sonra aracın altından çıkarak çevredeki diğer park halindeki araçların altına girdi.

        Ekiplerin cadde üzerindeki takibi sırasında yeniden bir otomobilin motor kısmına giren kedi için itfaiye ekipleri hava yastığı kullandı. Aracı hava yastığıyla kaldıran ekipler, yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından yavru kediyi yakaladı.

        Yavru kedi, muayene edilmek üzere Edremit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

