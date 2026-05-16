        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 10:26 Güncelleme:
        İlçeye bağlı kırsal Aslıhan Mahallesi'nde evinin bahçesinde oturan N.A. ile arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine N.A. yanındaki tabancayla ateş etmeye başladı. Şüpheli N.A, silahla 4 kişiyi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan İ.B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan zanlı N.A, jandarma ekiplerince mahallenin kırsalında bulunan bir depoda yakalandı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

