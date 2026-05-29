        "Astoria Grande" kruvaziyeri 1079 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, 100'üncü seferiyle Bartın'ın Amasra Limanı'na demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra’ya 1079 yolcu ve 453 kişilik mürettebatla gelen 11 katlı kruvaziyer, 3 Ağustos 2022’den bu yana ilçeye 100’üncü seferini yaptı.

        İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

        Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

        Amasra'ya 2022'den bu yana 84 bin 837 turist getiren geminin, akşam saatlerinde Soçi'ye gideceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

