Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Amasra'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Amasra'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Amasra'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

        Kurban Bayramı tatilini geçirmek için tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesine gelenler yoğunluk oluşturdu.

        Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Amasra, bayramda da ilgi görüyor.

        Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede Büyük ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda bayramın ikinci gününde yoğunluk yaşandı.

        Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

        - "Konaklama tesislerimiz hemen hemen doldu"

        Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, AA muhabirine, ilçede 3 bin yatak kapasitesine sahip otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin akın ettiğini söyledi.

        Başta Ankara olmak üzere çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladıklarını dile getiren Saylam, "Ankara'nın en yakın sahili olan Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. Hava sıcaklığının da yüksek olmasıyla Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlarda da hareketlilik, yoğunluk yaşanıyor." diye konuştu.

        Saylam, tedbirlerle sorunsuz bayram geçirmelerine karşın özellikle balık lokantalarında uzun kuyrukların oluştuğunu anlattı.

        Her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün etkili olduğunu vurgulayan Saylam, "6 bin nüfuslu Amasra'da günübirlik ziyaretçi sayısı, bayram tatilinin ilk 5 gününde 100 bini aştı. Konaklama tesislerimiz hemen hemen doldu. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        Sivas'ta ölü sayısı 3'e çıktı... Kâbus bitmiyor!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        PM, pazartesi günü toplanamayacak
        PM, pazartesi günü toplanamayacak
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Tam vahşet! Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğdu!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        "Orta seviye influencer" tepkisi
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını

        Benzer Haberler

        Amasra'da bayram yoğunluğu; 5 günde 25 bin 308 araç girişi oldu
        Amasra'da bayram yoğunluğu; 5 günde 25 bin 308 araç girişi oldu
        Bartın'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Bartın'da bayramlaşma programları düzenlendi
        Sokak ortasındaki kavgayı polis ayırdı
        Sokak ortasındaki kavgayı polis ayırdı
        BARÜ LABSİS ile laboratuvar süreçleri dijital ortamda yönetilecek
        BARÜ LABSİS ile laboratuvar süreçleri dijital ortamda yönetilecek
        Yavru bozayı sahile indi
        Yavru bozayı sahile indi
        Bartın protokolü kurban bağışını Kızılay'a yaptı
        Bartın protokolü kurban bağışını Kızılay'a yaptı