        "Astoria Grande" kruvaziyeri 907 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Giriş: 06.04.2026 - 10:14 Güncelleme:
        "Astoria Grande" kruvaziyeri 907 yolcusuyla Amasra'ya geldi

        Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.

        Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 907 yolcu ve 446 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 93'üncü seferini gerçekleştirdi.

        İşlemleri tamamlanan ve liman çıkışında Rusça broşürler verilen turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

        Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.

        Amasra'ya geçen yıl 40 sefer yapan ve 2022'den bu yana 78 bin 496 turisti ilçeye taşıyan geminin yarın sabah saatlerinde Soçi'ye hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

