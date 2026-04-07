        Bartın merkezli "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü" operasyonunda 18 zanlı tutuklandı

        Bartın merkezli 16 ilde "yasa dışı bahis" ve "suç örgütü" operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 13:56 Güncelleme:
        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, bazı kişilerin "7258 sayılı kanuna muhalefet ile suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma" suçunu işledikleri ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundukları belirlendi.

        Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere temin edilen banka hesapları ve GSM hatlarının, yurt dışında bulunan suç örgütü yapılanmasına aktarıldığı ve ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık platformları aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığının tespit edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bartın, İstanbul, Sakarya, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Trabzon, Antalya, Mersin, Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Aralarında suç örgütü yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen zanlının da yer aldığı 18 şüpheli tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
