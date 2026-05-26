Batman'da iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Batman'ın Beşiri ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
M.Y. (28) idaresindeki 21 SC 171 plakalı hafif ticari araç, Doğankavak köyü mevkisinde İ.T. (24) yönetimindeki 34 FBF 062 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.Y. (26), M.Y. (19), K.Y. (15), F.A. (28), M.B.(28) ve G.T. (27) yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
