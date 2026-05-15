Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü

        Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 00:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü

        Batman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

        Muhammed Ç'nin (22) kullandığı 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yayaya çarptı.

        Kazada, sürücü ile yaya ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Hortum çatıları uçurdu, sel yolları göle çevirdi
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        Çağla Tuğaltay cinayetinde dikkat çeken daire
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi

        Benzer Haberler

        Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü
        Batman'da motosikletin çarptığı yaya ile sürücü öldü
        Batman'da bir ilk: 71 yaşındaki hastaya biyolojik aort kapak ameliyatı yapı...
        Batman'da bir ilk: 71 yaşındaki hastaya biyolojik aort kapak ameliyatı yapı...
        Batman'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu
        Batman'da engelli bireyler ve aileleri piknikte buluştu
        Otomobiliyle park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
        Otomobiliyle park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı; o anlar kamerada
        Kozluk'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Kozluk'ta "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" düzenlendi
        Batman'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" düzenlendi
        Batman'da "Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı" düzenlendi