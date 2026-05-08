        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri Batman'da nesli tehlike altındaki sarı benekli semender görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Batman'ın Kozluk ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüntülendi.


        Batman Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaptıkları sırada "Türk semenderi" olarak bilinen sarı benekli semenderle karşılaştı.

        Gümüşörgü köyü yakınlarındaki akarsu kenarında fark edilen semender kamerayla kayda alındı.

        Ziraat Mühendisi Bayram Zırığ, Kozluk ilçesinin kırsalında saha çalışması yaptıkları sırada nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semenderle karşılaştıklarını söyledi.

        Sarı benekli semenderin korunması gereken bir tür olduğunu belirten Zırığ, vatandaşlardan bu canlı görmeleri halinde zarar vermemeleri uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
