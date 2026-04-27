        Batman'da öğrenciler model uçak eğitimi alıyor

        Batman'da öğrenciler model uçak eğitimi alıyor

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde düzenlenen kursa katılan ortaokul öğrencileri, model uçak yapımını öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:58 Güncelleme:
        Hasankeyf Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Halk Eğitim Müdürlüğünce Hasankeyf İmam Hatip Ortaokulu'nda açılan Model Uçak (ATA) Yapımı Kursu'nda 20 öğrenciye eğitim veriliyor.

        Öğrenciler 4 hafta sürecek eğitimlerle model uçak yapımı, uçakların uçuş prensipleri ve temel parçalarını öğrenecek.

        Kursu tamamlayan öğrencilere sertifika ve madalya verilecek. Eğitimlerin ardından 15 Mayıs'ta model uçak şenliği düzenlenecek.

        Kursta eğitmen Osman Kılıç, AA muhabirine, geçen yıl başladıkları model uçak eğitimlerini ikinci yılında da devam ettirdiklerini söyledi.

        Kursa katılım için 100 öğrencinin başvurduğunu belirten Kılıç, ilk etapta 20 öğrenci ile eğitimlere başladıklarını dile getirdi.

        Kılıç, şunları kaydetti:

        "Amacımız burada gençlerin gelecekte bir uçak mühendisi ya da bir uçak pilotu olmalarına imkan sağlamaktır. Çünkü burada model uçak kursunda bir uçak nasıl uçar, uçağın parçaları nelerdir, uçak nasıl yapılır bunları öğreniyor çocuklar. Yani yapmış oldukları modeller tamamen bire bir uçağın küçültülmüş modellemesidir. Uçma prensipleri, yükseliş tümeni, dönüş tümeni ve kanat olarak bire bir aynısıdır."

        Kursa katılan öğrencilerden Havva Taymur da okulda verilen seminer sonrası model uçak kursuna katıldığını belirterek, "Burada uçak yapmayı öğreniyoruz. Şu anda uçak parçalarını birleştiriyoruz. Parçaları birleştirdikten sonra 15 Mayıs'ta bir etkinliğimiz olacak." ifadelerini kullandı.

        Hicran Şeker de kursta model uçak eğitimi aldıklarını ve bu sırada arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

