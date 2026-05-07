Sürücü can verdi! Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
İstanbul Sarıyer'de korkunç bir kaza yaşandı. Olayda virajı alamayıp bariyerlere çarpan karavan sürücüsü Okan Demir hayatını kaybetti. Karavanın ise parçalara ayrıldığı görüldü
DHA'nın haberine göre kaza, Sarıyer Zekeriyaköy 1. Cadde üzerinde saat 06.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçeköy'den Zekeriyaköy yönüne giden Okan Demir'in (34) kullandığı karavan virajı alamayarak devrildi.
Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı. Araç sürücüsü Demir, bariyerle karavan arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sürücü, itfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okan Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Zekeriyaköy 1. Cadde trafiğe kapandı. Karavanın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı.