Batman'da park halindeki hafif ticari araç yandı

Batman'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Batman Çayı kenarında park halindeki 06 CNB 760 plakalı hafif ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

