        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 20:41 Güncelleme:
        Batman'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Batman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        İddiaya göre aralarında husumet bulunan Sait Beştaş (47) ile S.B ve babası A.B, Meydan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir adreste görüşmek üzere bir araya geldi.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, S.B. silahla Beştaş'a ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Beştaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.B. ve A.B'yi suç aleti olduğu değerlendirilen ruhsatsız silahla yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

