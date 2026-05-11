        Batman Haberleri Batman'da tescilli Sason çileğinin hasadına başlandı

        Batman'ın Sason ilçesinde üretimi yapılan tescilli Sason çileğinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Zafer Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde üreticilerle bahçede çilek topladı.

        Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın ekim ayına kadar devam edeceğini belirtti.

        Sason çileğinin karakteristik özelliklerinden bir tanesinin bu aydan başlamak suretiyle ekimin sonuna kadar sürekli ürün vermesi olduğunu ifade eden Canalp, çileğin bu özelliğiyle çiftçilerin yüzünü güldüren bir ürün olduğunu kaydetti.

        Canalp, 2007 yılında sadece dört aileyle başlayan çilek üretiminin bugün 400 aileye ulaştığı bilgisini paylaştı.

        "Sason ekonomisi, bu yıl yaklaşık 612 milyon liralık bir gelir bekliyor. Bir dönümden ortalama 3,6 ton çilek elde edilmektedir." diyen Canalp, ilçede yaklaşık 1700 dönüm arazide çilek tarımının yapıldığını ve bu yıl çilekten 6 bin 120 ton rekolte beklediklerini ifade etti.

        Canalp, çilekten farklı ürünlerin de elde edildiğini anlatarak, "Bu sadece taze olarak tüketilen bir ürün değildir. Örneğin, lokumu, cipsi, kurusu, pestili, marmelatı ve reçeli yapılıyor. Bunların hepsi de Sason'da yapılıyor." şeklinde konuştu.

        Vali Canalp, ilçede çilek üretimini geliştirmeye ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

        Programa, Sason Kaymakamı Furkan Başar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
