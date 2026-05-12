Kozluk'ta Dünya Hemşireler Günü kutlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Kozluk Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Fırat Güneş, etkinlik kapsamında hastanede görevli hemşirelerin gününü kutladı.



Güneş, yaptığı açıklamada, hemşirelerin sağlık sisteminin vazgeçilmez unsurları olduğunu belirtti.



Hemşirelerin sağlık hizmetlerinin her aşamasında büyük bir özveri ile görev yaptığını ifade eden Güneş, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm hemşirelerin gününü kutladı.



Etkinlikte günün anısına ikramda bulunuldu.

