        Haberler Yerel Haberler Bayburt Haberleri Haberleri

        Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

        Trabzon, Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Karadeniz'de 4 ilde kar etkili oldu

        Trabzon, Ordu, Artvin ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürdü.

        Trabzon'un Tonya ilçesinin yüksek kesimlerine gece kar düştü.

        İlçeye bağlı Kadıralak Yaylası yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı. Güzel kar manzarasının ortaya çıktığı yayla, dronla görüntülendi.

        - Ordu

        Ordu'da kar etkili oldu.

        Mesudiye, Kabadüz, Akkuş ve Gölköy ilçelerinde dün başlayan kar aralıklarla devam ediyor.

        Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, yağış sonrası beyaza büründü.

        - Artvin

        Artvin'de hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı.

        Şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde 1500 rakımın üzerindeki yerleşim yerleri karla kaplandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, Ardanuç ve Şavşat'ta ulaşımda aksama yaşanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

        Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde de yağış sonrası pistlerde kayak için hazırlık yapıldığı öğrenildi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta kar etkisini sürdürüyor.

        Kentte gece başlayan yağış aralıklarla devam ediyor. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, soğuk hava nedeniyle yollarda buzlanma meydana geldi.

        Sarp ve yalçın kayalıklar üzerindeki tarihi Bayburt Kalesi'nde de karın ardından seyrine doyumsuz güzel görüntüler oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        "Önümüzdeki sene daha farklı yerde olacağız!"
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Köprünün kitabesi çıktı, sırrı çözüldü
        Deport edildi
        Deport edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Bayburt'ta Polis Teşkilatının 181'inci yılına özel program düzenlendi
        Bayburt'ta Polis Teşkilatının 181'inci yılına özel program düzenlendi
        Şişen telefon bataryası bomba gibi patladı
        Şişen telefon bataryası bomba gibi patladı
        Bayburt'ta emniyet ve jandarmadan ortak trafik denetimi
        Bayburt'ta emniyet ve jandarmadan ortak trafik denetimi
        Bayburt'ta marketlere sıkı denetim
        Bayburt'ta marketlere sıkı denetim
        Bayburt'ta kaldırım işgallerine yönelik denetimler sürüyor
        Bayburt'ta kaldırım işgallerine yönelik denetimler sürüyor
        Bayburt'ta Polis Haftası törenle kutlandı
        Bayburt'ta Polis Haftası törenle kutlandı