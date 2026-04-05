Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Bilecik'te partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Bilecik'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağıralioğlu, programda yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri takdirde Devlet Planlama Teşkilatını yeniden hayata geçireceklerini söyledi.

        "Bakan yardımcılıklarını kaldıracağız." diyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

        "Müsteşarlık kurumunu yeniden inşa edeceğiz, ayağa kaldıracağız. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin yerine yarı başkanlığı, memleketin yeniden ayağa kalkma imkanına dönüştüreceğiz, kavuşturacağız. Bakanları parlamentodan, parlamentoyu bakanlara karşı sorumlu kılacağız."


        Kamu İhale Kanunu'nu da değiştireceklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Dünyanın en medeni Kamu İhale Kanunu'nu getirip, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını, memleketin ilk kalkınma iradesinin 'ilk yapılması gereken vazifesi' bileceğiz." dedi.


        Anahtar Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Serkan Kısacık'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyon, Kısacık'ın Ağıralioğlu'na hediye vermesiyle sona erdi.


        Ağıralioğlu, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
