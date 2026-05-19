Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini yaptılar

        Atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini yaptılar

        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Arif Emrah Yiğit, 5 öğrencisinin yardımıyla atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 11:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini yaptılar

        MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Arif Emrah Yiğit, 5 öğrencisinin yardımıyla atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.

        İlçedeki Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Yiğit, 2 ay önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir proje ortaya koymak istedi.

        Bu kapsamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun maketini yapmaya karar veren Yiğit, vapurun parçalarını oluşturmak amacıyla okuldan ve çevreden atık malzemeler toplamaya başladı.

        Topladığı atık metal, kırık sıra ve parke parçaları ile su borularını okulda 5 öğrencisinin yardımıyla bir araya getiren Yiğit, 2 aylık çabası sonucu vapurun 4,80 metre uzunluk, 2,20 metre yükseklik ve 1,35 metre genişliğindeki maketi oluşturmayı başardı.

        Maket, ilçedeki törenlerde sergilenecek.

        - "Bu ruha bir katkıda bulunuruz diye düşündük"

        Arif Emrah Yiğit, AA muhabirine, Bandırma Vapuru'nun Milli Mücadele'nin simgelerinden olduğunu söyledi.

        Topladığı atık malzemeleri kaynak, vidalama ve yapıştırma yoluyla bir araya getirdiğini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:

        "En sonunda boyasını da yaparak böyle bir ürün ortaya çıkardık. 19 Mayıs, kültürümüzde önemli. Bunun akılda daha kalıcı olmasını istedim. Herkesin Bandırma Vapuru'nun Samsun'daki replikasını görme imkanı yok. 'Bu maketi öğrenciler görürse bu ruha bir katkıda bulunuruz' diye düşündük."

        Okul müdürü Fatoş Karaca Beler de Yiğit'in önemli bir projeye imza attığını dile getirdi.

        Yiğit'in maketi yaparak öğrencilerine ve eğitim camiasına örnek olduğunu vurgulayan Beler, "Projede atık malzemeler kullanıldı. Maket, yapım aşamasındayken de öğrenciler arasında merak uyandırdı. Ayrıca onlara tarih bilinci aşıladı." dedi.

        Maketin yapımına katkı sunan okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Egemen Er de öğretmeniyle gurur duyduğunu, projeye büyük emek verdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Brandt için gözler TFF'de!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İşe iade davasında kıdem hesabı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 'Gençlik Haftası' kros yarışması tamamlandı
        Bilecik'te 'Gençlik Haftası' kros yarışması tamamlandı
        Bilecik'te motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı
        Gençlik turnuvalarında dereceye girenler ödüllerini aldı
        Gençlik turnuvalarında dereceye girenler ödüllerini aldı
        Bilecik'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bilecik'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Bilecik'te köpek timlerinden öğrencilere gösteri
        Bilecik'te köpek timlerinden öğrencilere gösteri
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
        Bilecik'te kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı