Atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini yaptılar

MUHSİN ARSLAN/ZEKİ CEYHAN - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Arif Emrah Yiğit, 5 öğrencisinin yardımıyla atık malzemelerden Bandırma Vapuru'nun maketini üretti.



İlçedeki Osmaneli Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Yiğit, 2 ay önce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir proje ortaya koymak istedi.



Bu kapsamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Milli Mücadele'yi başlatmak için İstanbul'dan Samsun'a gittiği Bandırma Vapuru'nun maketini yapmaya karar veren Yiğit, vapurun parçalarını oluşturmak amacıyla okuldan ve çevreden atık malzemeler toplamaya başladı.



Topladığı atık metal, kırık sıra ve parke parçaları ile su borularını okulda 5 öğrencisinin yardımıyla bir araya getiren Yiğit, 2 aylık çabası sonucu vapurun 4,80 metre uzunluk, 2,20 metre yükseklik ve 1,35 metre genişliğindeki maketi oluşturmayı başardı.



Maket, ilçedeki törenlerde sergilenecek.



- "Bu ruha bir katkıda bulunuruz diye düşündük"



Arif Emrah Yiğit, AA muhabirine, Bandırma Vapuru'nun Milli Mücadele'nin simgelerinden olduğunu söyledi.



Topladığı atık malzemeleri kaynak, vidalama ve yapıştırma yoluyla bir araya getirdiğini anlatan Yiğit, şöyle konuştu:



"En sonunda boyasını da yaparak böyle bir ürün ortaya çıkardık. 19 Mayıs, kültürümüzde önemli. Bunun akılda daha kalıcı olmasını istedim. Herkesin Bandırma Vapuru'nun Samsun'daki replikasını görme imkanı yok. 'Bu maketi öğrenciler görürse bu ruha bir katkıda bulunuruz' diye düşündük."



Okul müdürü Fatoş Karaca Beler de Yiğit'in önemli bir projeye imza attığını dile getirdi.



Yiğit'in maketi yaparak öğrencilerine ve eğitim camiasına örnek olduğunu vurgulayan Beler, "Projede atık malzemeler kullanıldı. Maket, yapım aşamasındayken de öğrenciler arasında merak uyandırdı. Ayrıca onlara tarih bilinci aşıladı." dedi.



Maketin yapımına katkı sunan okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Egemen Er de öğretmeniyle gurur duyduğunu, projeye büyük emek verdiğini kaydetti.

