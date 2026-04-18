        Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

        Bilecik merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2026 - 21:51 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtıp M.A.H. ve V.P'yi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Çalışmalarda, aynı yöntemle Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli'de de 12 kişinin dolandırıldığı belirlendi.


        Söz konusu illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda F.E, N.N, R.Ç, A.K, A.B, A.Y, A.Ç, S.Ö. ile T.G.B, yakalandı.

        Şüphelilerin banka hesaplarında da yaklaşık 100 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi.

        Operasyonlarda ayrıca 11 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 bilgisayar kasası, 2 USB bellek, 40 av tüfeği fişeği ile birer dizüstü bilgisayar, dernek üyelik kartı, basın kartı, basın trafik kartı, ajanda ile av tüfeği ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

