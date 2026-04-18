Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Bilecik merkezli 7 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtıp M.A.H. ve V.P'yi 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Çalışmalarda, aynı yöntemle Konya, Kütahya, Isparta, Burdur, Kars ve Denizli'de de 12 kişinin dolandırıldığı belirlendi.





Söz konusu illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda F.E, N.N, R.Ç, A.K, A.B, A.Y, A.Ç, S.Ö. ile T.G.B, yakalandı.



Şüphelilerin banka hesaplarında da yaklaşık 100 milyon liralık para hareketi olduğu tespit edildi.



Operasyonlarda ayrıca 11 cep telefonu, 12 SIM kart, 2 bilgisayar kasası, 2 USB bellek, 40 av tüfeği fişeği ile birer dizüstü bilgisayar, dernek üyelik kartı, basın kartı, basın trafik kartı, ajanda ile av tüfeği ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

