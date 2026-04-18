        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Giriş: 18.04.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, iş yerinde farklı bölümlerine gizlenmiş kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        İhbar üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı.

        İş yerinde yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 23 bin 680 dolu ve boş makaron olmak üzere kaçak sigara ile 42 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        "Trump'ın o paylaşımı Netanyahu'yu şok etti"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        ABD'den Küba mesajı: "Beklenen gün yaklaşıyor"
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        16 yaşındaki Milli Satranç oyuncusu Feyza Keskin ölü bulundu
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Son dakikadaki faul doğru mu?
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        Okulun bahçesine yıldırım düştü 2 çocuk öldü!
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        "Kulüp çürümüşlük içinde!"
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        Kamyonun çarptığı genç kadın öldü
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        3 hane yaşıyor! 'Hayalet köy' canlanıyor!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        İnan Kıraç'ın evliliğinde karar verildi!
        "Kendini imha etti"
        "Kendini imha etti"
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı!
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Pencereden atlayıp kurtulmuştu... "Kaçışınız yok" diyordu
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Şiddet "Geliyorum" diyor! Büyük alarm sinyali beklemeyin
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Onursal Adıgüzel gözaltına alındı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        "Bu dünyada yapacak çok bir şeyim kalmadı"
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        Müge Oruçkaptan: Size ihanet etmeyecek olan tek şey işinizdir
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        8 zekâ türünden sizinki hangisi?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Doğanın sesi BŞEÜ'de yankılanacak
        Doğanın sesi BŞEÜ'de yankılanacak
        Söğüt Spor Voleybol Takımı'nı makamında kabul etti
        Söğüt Spor Voleybol Takımı'nı makamında kabul etti
        Bilecik'te 5x5 Futbol Turnuvası sona erdi
        Bilecik'te 5x5 Futbol Turnuvası sona erdi
        Bilecik'te esnafa dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
        Bilecik'te esnafa dolandırıcılık ve hırsızlık uyarısı
        Üniversite öğrencileri AFAD ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne teknik gezi
        Üniversite öğrencileri AFAD ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ne teknik gezi
        Kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kaçak tütün ve sigara operasyonunda 1 şüpheli yakalandı