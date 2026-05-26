Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'te asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2026 - 21:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te asırlık "şeker atma" geleneği yaşatılıyor

        Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyünde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı.

        İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 230 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı.

        Daha sonra çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaş, köy meydanında ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı.

        Kaymakam Mücahit Ünal, AA muhabirine, 6 asırdır devam eden geleneğin yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        İkindi namazı sonrası büyüklerin, çocukların torbalarına şeker ya da çikolata bıraktığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

        "Böylelikle bayram sevinci çocuklarımızın sevinçleriyle birlikte paylaşılıyor. Bayramın ruhunu, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşamış oluyoruz. Bu gelenek nesilden nesile, babadan oğula, dededen toruna aktarılıyor. Köyümüz bu anlamda bir Osmanlı köyü. Osmanlıdan günümüze devam eden ettirilen gelenek halen yaşatılıyor. İnşallah yaşatılmaya devam edecek. Geleneğin yaşatılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Köy muhtarı Gürol Emir de dini bayramlarda köy nüfusunun 230 kişiden 2 bin 500'e çıktığını söyledi.

        Geleneği devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Emir, "Gurbette yaşayan köylülerimiz muhakkak dini bayramlarda buraya gelirler. Köyde yaşayıp da şeker toplamayan kimse yoktur. İnşallah bu geleneğimizi bizden sonraki nesil de devam ettirecek. Burada birlik, beraberlik ve dayanışma örneğini en güzel şekilde gösteriyoruz." dedi.

        Muratça köyü muhtarı Nevzat Demir de torunlarını alarak, güzel etkinliğe katılmak için geldiğini anlattı.

        Kocaeli Darıca'dan gelen 78 yaşındaki Mustafa Çotak da kendisinin de küçükken şeker topladığını hatırlatarak, "Gurbette yaşıyorum ama her bayram geleneğin yaşatılması için köyüme geliyorum. Küçükken toplarken şimdi de ben şeker atıyorum." ifadesini kullandı.

        İstanbul'dan babasının köyüne gelen 11 yaşındaki Betül Bakır da ilk defa şeker toplamaya katıldığını kaydetti.

        Çocuklardan Defne Tiftik ise bayram için köyüne geldiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te geleneksel kabir ziyareti yapıldı
        Bilecik'te geleneksel kabir ziyareti yapıldı
        Bilecik Valisi Sözer, arife günü çalışan kamu personelini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer, arife günü çalışan kamu personelini ziyaret etti
        Bilecik Valisi Sözer'den Kurban Bayramı mesajı
        Bilecik Valisi Sözer'den Kurban Bayramı mesajı
        Pazaryeri Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı
        Pazaryeri Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        CHP Milletvekili Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram mesaj...
        CHP Milletvekili Tüzün ile Bilecik Belediye Başkanı Subaşı'dan bayram mesaj...