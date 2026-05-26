        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te geleneksel kabir ziyareti yapıldı

        Bilecik'te geleneksel kabir ziyareti yapıldı

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.05.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde geleneksel kabir ziyareti gerçekleştirildi.


        İkindi namazından sonra kabristana gelen ilçe halkı, yakınlarının mezarı başında dua ediyor.


        İlçenin din görevlileri tarafından da Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriliyor.

        Ziyarete katılan Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, AA muhabirine Pazaryeri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen gelenekle kabir ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep birlikte geçmişlerimizi yad ettik. Tüm halkımızın Kurban Bayramı mübarek olsun." dedi.

        Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de AA muhabirine, vatan için canını feda eden şehitler ile hayatını kaybeden yakınları için dua ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:


        "Bayramlar sadece yaşayanlar için değil, bizleri bugünlere yetiştiren geçmişlerimizi andığımız vefa duygusunun en üst seviyeye müstesna günlerdir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik eder bayramın ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

