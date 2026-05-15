Bilecik'te, bağ evinde çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Selöz köyünde Turgut Çınar'a ait bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

