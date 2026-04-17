Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 17.04.2026 - 10:08
E.E.S. (39) idaresindeki 64 AP 232 plakalı tır, Osmaneli-Sakarya kara yolunun Büyükyenice köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Osmaneli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
