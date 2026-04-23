Bilecik'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.



Hüseyin Uysal (53) yönetimindeki, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, tarlada devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Traktörün altında kalan Uysal, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

