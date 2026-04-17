Bilecik'te Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi Projesi'nin anket çalışması yapıldı

​Osmaneli Yerel Eylem Grubu Derneğince (YEG) "Dijital Bağımlılıkla Mücadele Stratejisi Projesi kapsamında anket çalışması gerçekleştirildi.



Osmaneli Kaymakamı Abdussamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelinin katılımıyla AB tarafından finanse edilen ​IPARD programı ve LEADER yaklaşımı çerçevesinde desteklenen, Osmaneli'nin 2026-2030 dönemi yerel kalkınma stratejisi projesi kapsamında anket etkinliği gerçekleştirildi.



Proje kapsamında, Yeşilay bünyesindeki uzman sosyologların denetiminde yürütülen dijital bağımlılık riskleri, ekran süreleri ve bağımlılığın toplumsal etkileri, teknoloji bağımlılığı, dijital detoks ve aile içi iletişim ile güvenli internet kullanımı konularının yer aldığı saha araştırması sonunda eğitim seminerleri düzenlenecek.

