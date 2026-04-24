        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te drift atan sürücüye 340 bin lira ceza uygulandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift atan sürücü ve araç sahibine toplam 380 bin lira ceza uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

        Giriş: 24.04.2026 - 18:57 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir aracın drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, yapılan incelemede kimliği tespit edilen sürücü İ.Y'ye (25) "Bilerek, isteyerek el freni çekmek veya başka yöntemle aracın ani olarak yönünü değiştirmek, kendi etrafında döndürmek ile sürücü belgesi geri alındığı halde motorlu araç kullanmak" suçundan 340 bin lira, araç sahibi H.T'ye 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullandırmak' suçundan 40 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Ayrıca İ.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Araç 60 gün trafikten menedildi. Araçla drift yapılan anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

